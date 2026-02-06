Любительский бокс
Сегодня 08:15

Капитан сборной принес медаль Казахстану на турнире в Испании

©Kazakhstan Boxing Federation

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай вышел в 1/2 финала на турнире Boxam Elite, проходящем в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун и завоевал медаль
Сегодня 08:34  
"Молодой Головкин" из Казахстана провел дуэль взглядов перед титульным боем
Сегодня 09:50  
Разгромом 4:0 обернулся матч "Барселоны" и "Реала"
Сегодня 10:10  
Братья Оралбай и Сабырхан: где смотреть бои Казахстана за финал турнира в Испании
Сегодня 12:10  

В поединке с англичанином Мэттом Уильямсом в 1/4 финала в весовой категории свыше 90 килограммов он не познал проблем, выиграв раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, выйдя в полуфинал, Оралбай гарантировал себе как минимум бронзу этого турнира.

Напомним, международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами, которые выступают в десяти весовых категориях. В женской сетке за медали борются 14 представительниц страны, заявленных в девяти категориях.

Отметим, что для национальной сборной Казахстана данный старт стал первым официальным турниром под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист возглавил команду 10 января, сменив на этом посту Кайрата Сатжанова.