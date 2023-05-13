Капитан сборной Казахстана узнал о проблеме перед боем за золото ЧМ-2023

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Сегодня 10:39
©Дирекция развития спорта

Британский эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс высказался о бое капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова против Нишанта Дева из Индии на стадии 1/2 финала чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Шымбергенов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, выиграл этот поединок и вышел в финал мирового первенства.

"Только что пересмотрел бой Дев - Шымбергенов. Я насчитал 2:1 в пользу индийца, мне показалось, что Шымбергенов был недостаточно активен в первом раунде - мало выбрасывал ударов. Второй раунд казах явно выиграл, но думаю, что в третьем Дев нанес больше акцентированных ударов.

Однако финальный раунд был очень близким, и я считаю, что победа досталась лучшему бойцу. К результату претензий нет.

Проблема Шымбергенова в том, что он слишком часто отступает по прямой, и несколько раз его ловили на выходе из дистанции. Нужно больше менять угол при отходе, в то время как он иногда успешно выводил нетерпеливого Дева на левый хук, ему лучше было бы набегать и безопасно выходить", - отметил О’Хиггинс.

Напомним, что в финале, 14 мая, Шымбергенов встретится против хозяина ринга Саиджамшида Джафарова.

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Метки:
Шымбергенов Асланбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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