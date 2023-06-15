Капитан сборной Казахстана сделал признание о популярности после успеха на ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов высказался по поводу своей популярности после триумфа на чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz.

- Чемпионат мира закончился. После того, как вы вернулись вас позвали на много разных интервью. Не утомили вас?

- Утомили, если честно.

Капитан сборной Казахстана по боксу сделал заявление о завершении карьеры

На прошедшем в Ташкенте (Узбекистан) Шымбергенов завоевал золото в весовой категории до 71 килограмма. В финале казахстанец победил единогласным решением судей хозяина ринга Саиджамшида Джафарова.

Асланбек Шымбергенов - серебряный призер Азиатских игр (2018), чемпион Азии (2022), двукратный чемпион (2014, 2017) и двукратный вице-чемпион (2013, 2018) Казахстана, многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях. Двукратный чемпион полупрофессиональной "Всемирной серии бокса" (2015, 2017) в составе "Астана Арланс".