Капитан сборной Казахстана пробился в финал ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 20:37
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Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов выступил в 1/2 финала чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весе до 71 килограмма был Нишант Дев из Индии. По итогам непростого поединка Шымбергенов одержал победу по очкам и вышел в финал соревнований.

Напомним, что Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022. 

Ранее в финал вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Дулат Бекбауов (до 67 кг).

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Метки:
Шымбергенов Асланбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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