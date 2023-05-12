Капитан сборной Казахстана пробился в финал ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов выступил в 1/2 финала чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником в весе до 71 килограмма был Нишант Дев из Индии. По итогам непростого поединка Шымбергенов одержал победу по очкам и вышел в финал соревнований.
Напомним, что Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022.
Ранее в финал вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Дулат Бекбауов (до 67 кг).