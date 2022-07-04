Капитан сборной Казахстана побил чемпиона мира по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов выиграл золото на международном турнире Elorda Cup, который прошел в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале категории до 71 килограмма Шымбергенов победил по очкам чемпиона мира Севонрета Оказава из Японии.

Стартовые раунды лидер национальной команды выиграл с одинаковым счетом (4:1), а затем победил в противостоянии.

Отметим, что Оказава выиграл титул в 2021 году в Сербии, а в полуфинале победил еще одного казахстанца - Абылайхана Жусупова.

Добавим, что ранее победителями турнира стали - Темиртас Жусупов (до 48), Сакен Бибосынов (до 51) и Серик Темиржанов (до 57).

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