Капитан сборной Казахстана отправил в нокдаун соперника и вышел в 1/4 финала ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встречался с представителем Израиля Мирославом Капулером-Ищенко. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей. При этом в третьем раунде израильтянин побывал в нокдауне.

Следующим соперником Шымбергенова будет француз Макан Траоре, который ранее сенсационно победил действующего чемпиона мира из Японии Севона Окадзаву.