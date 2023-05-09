Капитан сборной Казахстана отправил в нокдаун соперника и вышел в 1/4 финала ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 17:02
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Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встречался с представителем Израиля Мирославом Капулером-Ищенко. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей. При этом в третьем раунде израильтянин побывал в нокдауне.

Следующим соперником Шымбергенова будет француз Макан Траоре, который ранее сенсационно победил действующего чемпиона мира из Японии Севона Окадзаву.

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Метки:
Шымбергенов Асланбек Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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