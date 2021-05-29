Капитан сборной Казахстана Кункабаев встретится с нокаутером из Узбекистана в финале ЧА-2021

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев завоевал пятую путевку в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории свыше 91 килограмма Кункабаев выиграл у иранца Пуриа Амири, которого во втором раунде отправил в нокдаун - 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-27, 30-27).

В финале Камшыбек встретится с узбеком Баходиром Жалоловым, который также, как и казахстанец, выступает на профи-ринге, где Жалолов выиграл все восемь своих боев нокаутом. Кункабаев провел в профи три схватки, в которых также одержал победы.

В любителях соперники встречались шесть раз, в "личке" у них ничья 3-3.

Кункабаев дважды выигрывал "серебро" чемпионатов Азии в 2017-м и 2019-м. В те же годы становился вторым на чемпионатах мира. Ранее он завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020 в Токио.

Напомним, что в финал ЧА в Дубае прошли и другие казахстанские боксеры - Даниял Сабит (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А вот Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) проиграл полуфинальный бой лидеру мирового рейтинга - Амиту из Индии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!