Капитан сборной Казахстана по боксу сделал заявление о завершении карьеры

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Сегодня 14:11
©IBA

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов в эфире подкаста QAZAQ RING ответил на вопрос о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

На прошедшем в Ташкенте (Узбекистан) Шымбергенов завоевал золото в весовой категории до 71 килограмма. В финале казахстанец победил единогласным решением судей хозяина ринга Саиджамшида Джафарова.

- Тебе сколько сейчас лет?
- Мне 29.

- Уже тоже скоро конец или будешь еще до 34 лет боксировать как Закир Сафиуллин?
- Как Майк Тайсон спросил же у тренера своего: "Когда я закончу с боксом?", и он ему ответил: "Новички подскажут". Если кто-то будет наступать сзади, то скажем "пожалуйста".

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Напомним, чемпионами мира в составе сборной Казахстана помимо Шымбергенова стали Махмуд Сабырхан (54), Санжар Ташкенбай (48 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Асланбек Шымбергенов - серебряный призер Азиатских игр (2018), чемпион Азии (2022), двукратный чемпион (2014, 2017) и двукратный вице-чемпион (2013, 2018) Казахстана, многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях. Двукратный чемпион полупрофессиональной "Всемирной серии бокса" (2015, 2017) в составе "Астана Арланс".

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Шымбергенов Асланбек
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