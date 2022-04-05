Капитан сборной Казахстана с 4 нокдаунами принес медаль турнира по боксу в Таиланде

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов пробился в полуфинал международного турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале категории до 69 килограммов казахстанец встречался с филиппинцем Маржоном Пианаром и выиграл техническим нокаутом.

Шымбергенов в первом раунде дважды отправил конкурента в нокдаун, а затем у филиппинца открылось кровотечение.

В следующих раундах казахстанец снова отправлял филиппинца в нокдауны, а рефери досрочно остановил бой.

Добавим, что в категории до 63 килограммов Казахстан оформил досрочный выход в финал. Свои бои за выход в полуфинал провели еще несколько казахстанских боксеров.

Казахстанец за минуту нокаутировал соперника в Таиланде

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