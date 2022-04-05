Казахстанец за минуту нокаутировал соперника в Таиланде

Казахстанец Султан Мусинов вышел в полуфинал на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мусинов, выступающий в категории до 63 килограммов, за минуту нокаутировал Ву Тан Дата из Вьетнама: он дважды отправил конкурента в нокдаун и рефери остановил встречу.

В полуфинале Мусинов встретится с Саматали Тольтаевым, который выиграл ранее раздельным решением судей.

Провели свои поединки и еще несколько казахстанских боксеров, которые также бились за выход в полуфинал.

Действующий чемпион мира, или кто от Казахстана будет биться за медали турнира в Таиланде

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