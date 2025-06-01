Камбэком обернулся бой призерши ЧМ из Казахстана за золото

Казахстанская боксерша Елдана Талипова провела финальный поединок на традиционном международном турнире Thailand Open-2025, который проходит в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Ее соперницей в борьбе за "золото" соревнований стала представительница Индии по имени Киран. Бой прошел в весовой категории свыше 80 килограммов.

Казахстанка с разгромом проиграла первый раунд со счетом 4:1. Однако во втором отрезке ей удалось переломить ход встречи и совершить героический камбэк. Сначала она одолела оппонентку со счетом 3:2, а в решающем раунде оформила разгром со счетом 4:1, взяв реванш за первый отрезок.

Таким образом, Талипова пополнила коллекцию золотых медалей Казахстана на турнире, завоевав первое месте.

Ранее это также удалось Торехану Сабырхану (70 кг), Диасу Молжигитову (80 кг), Виктории Графеевой (60 кг) и Наталье Богдановой (70 кг).

Отметим, что Елдана является серебряным призером чемпионата мира-2025, прошедшего в Нише (Сербия).

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