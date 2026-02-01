Избиением обернулся бой Казахстана на престижном турнире по боксу

Казахстанский боксер Аман Конысбеков вышел в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с поляком Лукашом Зыгулой. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу казахстанца.

В четвертьфинале Конысбеков встретится с французом Хасаном Эль-Кадми.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу.

У мужчин выступление в Испании прекратил Даулет Молдашев (60 кг) и Санатали Тольтаев (65 кг). Успеха добились Нурбек Мурсал (70 кг) - победа нокаутом и Торехан Сабырхан (70 кг).

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.