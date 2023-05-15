IBA восхитилась техникой Казахского Ломаченко против узбека в финале ЧМ-2023 по боксу

Международная боксерская ассоциация (IBA) отметила технику Махмуда Сабырхана в финальном поединке чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем бою в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встречался с местным боксером Ойбеком Джураевым. В третьем раунде казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

"Посмотрите на прессинг и технику", - пишет официальный аккаунт IBA в Instagram под видео с моментами боя.

Напомним, Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

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