IBA восхитилась подбородком Кункабаева в бою с Джалоловым на ЧМ-2023

Международная ассоциация бокса (IBA) впечатлилась крепким подбородком казахстанца Камшыбека Кункабаева в бою с хозяином ринга Баходиром Джалоловым на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В одном из моментов Кункабаев пропустил чувствительный удар по челюсти, но даже не пошатнулся. IBA не оставила этот эпизод без внимания: "Подбородок. Оцените из 10 баллов".

Напомним, что их бой состоялся в 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограммов и завершился победой Джалолова единогласным решением судей. Полное видео поединка можно посмотреть здесь.