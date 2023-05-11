IBA восхитилась подбородком Кункабаева в бою с Джалоловым на ЧМ-2023

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 22:13
©Дирекция развития спорта

Международная ассоциация бокса (IBA) впечатлилась крепким подбородком казахстанца Камшыбека Кункабаева в бою с хозяином ринга Баходиром Джалоловым на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В одном из моментов Кункабаев пропустил чувствительный удар по челюсти, но даже не пошатнулся. IBA не оставила этот эпизод без внимания: "Подбородок. Оцените из 10 баллов".

Напомним, что их бой состоялся в 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограммов и завершился победой Джалолова единогласным решением судей. Полное видео поединка можно посмотреть здесь.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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