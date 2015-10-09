Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
IBA восхитилась нокаутом казахстанского боксёра за 21 секунду на ЧМ-2025

Оразбек Асылкулов. Фото: ©IBA

В Международной ассоциации бокса (IBA) прокомментировали победный нокаут в исполнении казахстанца Оразбека Асылкулова на чемпионата мира-2025, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала турнира весовой категории до 57 килограммов Асылкулов встречался с Мукело Дламини из Эсватини и нокаутировал соперника за 21 секунду.

"Невероятный Асылкулов.

Казахстанец Оразбек Асылкулов оформил победу нокаутом взрывным ударом левой рукой и вышел в четвертьфинал в весовой категории 57 кг.

Что за удар", - говорится в сообщении IBA.


Сегодня, 10 декабря, на ЧМ-2025 состоятся поединки 1/4 финала. От Казахстана на ринг выйдут 10 боксёров. Прямая трансляция боёв доступна по этой ссылке.

Чемпионат мира в Дубае проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат приз в размере 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а команды, завершившие выступление на стадии четвертьфинала, заработают по 10 000 долларов.


