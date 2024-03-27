IBA отреагировала на страшный нокаут в турнире с участием Казахстана

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Сегодня 12:56
©Кадр из видео

В столице Азербайджана Баку проходит международный турнир по боксу "Великий шелковый путь", передают Vesti.kz.

В его рамках представитель Кыргызстана Санжар Сейдакматов отметился яркой победой, когда в первом раунде боя в весовой категории до 57 килограммов нокаутировал таджика Бузургмехра Иксанова. Последний попытался встать на ноги, но едва не упал - спасли канаты, плюс на помощь прибежали рефери и тренер.

Международная ассоциация бокса (IBA) не оставила этот момент без внимания.

"Какой нокаут! 😱

57 кг. Сейдакматов Санжар", - говорится в подписи к видео от IBA.

Напомним, что на этом турнире также представлена сборная Казахстана. Сегодня, 27 марта, свои полуфинальные бои проведут следующие боксеры:

48 кг. Темиртас Жусупов - Адам Алиев (Россия);

54 кг. Тимур Кабдешов - Максим Кузнецов (Россия);

60 кг. Талгат Сырымбетов - Бахтиер Асадов (Узбекистан);

71 кг. Дархан Дуйсебай - Касра Тахмасеби (Иран).

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кыргызстан Таджикистан Бокс

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