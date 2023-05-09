IBA отреагировала на нокдаун узбека от казахстанца на ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 16:16
©ДРС

Международная боксерская ассоциация (IBA) отреагировала на яркий момент в поединке между казахстанцем Санжаром Ташкенбаем и узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Эпизод случился во втором раунде боя в 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов, когда Ташкенбай отправил соперника в нокдаун.

"Поймал его", - гласит подпись к видео на странице IBA в Instagram, на котором запечатлен нокдаун Меликузиева после удара от казахстанца.

Напомним, Ташкенбай победил раздельным решением судей и вышел в 1/4 финала ЧМ.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Узбекистан Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 02:08
Любительский бокс
Чемпион мира и призер Олимпиады. С кем встретятся казахстанцы за выход в финал ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 23:59
Любительский бокс
Кункабаев прокомментировал супербой против Джалолова на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 23:34
Любительский бокс
Полное видео боя Кункабаев - Джалолов на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 22:59
Любительский бокс
Баходир Джалолов победил Камшыбека Кункабаева в супербое на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 22:36
Любительский бокс
Казахстанский боксер сделал заявление после выхода в 1/2 финала на ЧМ-2023
Вчера , 22:15
Любительский бокс
Полное видео боя казахстанца за выход в 1/2 финала на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:52
Любительский бокс
Казахский Ломаченко отреагировал на выход в полуфинал ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:40
Любительский бокс
Чемпион мира из Казахстана оценил выход в 1/2 финала на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:22
Любительский бокс
Видео боя Казахского Ломаченко за выход в 1/2 финала ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:10
Любительский бокс
Казахстан получил еще одного медалиста на ЧМ-2023 по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»