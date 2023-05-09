IBA отреагировала на нокдаун узбека от казахстанца на ЧМ-2023 по боксу

Международная боксерская ассоциация (IBA) отреагировала на яркий момент в поединке между казахстанцем Санжаром Ташкенбаем и узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Эпизод случился во втором раунде боя в 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов, когда Ташкенбай отправил соперника в нокдаун.

"Поймал его", - гласит подпись к видео на странице IBA в Instagram, на котором запечатлен нокдаун Меликузиева после удара от казахстанца.

Напомним, Ташкенбай победил раздельным решением судей и вышел в 1/4 финала ЧМ.