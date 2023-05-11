IBA отреагировала на нокаут от казахского боксера на ЧМ-2023

Международная боксерская ассоциация (IBA) отреагировала на досрочную победу этнического казаха Тохтарбека Танаткана, выступающего за сборную Китая на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Танаткан отличился в поединке 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов против египтянина Абдельгаввада Салаха. Казахский боксер нокаутировал соперника во втором раунде.

"Огонь нокаут", - гласит подпись к видео на странице IBA в Instagram.

Добавим, что Танаткан сотворил сенсацию в 1/4 финала, победив кубинца Арлена Лопеса, двукратного олимпийского чемпиона (2016, 2020) и чемпиона мира (2015). Таким образом, казах вышел в полуфинал ЧМ-2023 и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.