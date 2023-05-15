IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

Официальный сайт Международной боксерской ассоциации (IBA) в своем обзоре второго финального дня чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте прокомментировал два противостояния между представителями Казахстана и Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

"В первом бою дня на заполненной "Хумо Арене" состоялась казахско-узбекская дуэль в весовой категории до 54 килограмма, в которой Махмуд Сабырхан бросил вызов хозяину ринга Ойбеку Джураеву в скоростной схватке. Острые удары казахстанского боксера доставили немало проблем его сопернику в первом раунде. Сабырхан выбрасывал короткие серии и вовремя контратаковал, время от времени меняя стойку, нанося удары по корпусу и в голову. В третьем раунде Джураеву отсчитали два стоячих нокдауна, и Сабырхан победил в бою единогласным решением судей. Серебряному призеру Белграда-2021 удалось выиграть долгожданное золото.

В весовой категории до 71 килограмма за золотую медаль боролись два чемпиона Азии из Казахстана и Узбекистана: Асланбек Шымбергенов и Саиджамшид Джафаров. Удары Шымбергенова в первых двух раундах были сильнее и точнее. Джафаров продвигался вперед, но действовал более хаотично и неточно. Казахстанский боксер был более хладнокровным и четким в атаках, и при этом успешно оборонялся. В итоге Шымбергенов отпраздновал единогласную победу", - говорится в заметке.

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Напомним, из пяти финалов казахстанские боксеры выиграли четыре. Причем в противостоянии с Узбекистаном счет 2:1 в пользу Казахстана.

Чемпионами мира в составе сборной Казахстана помимо Сабырхана и Шымбергенова стали Санжар Ташкенбай (48 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). А серебряным призером стал Дулат Бекбауов (67 кг).

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