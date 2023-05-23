IBA отметила нокдаун от казахстанца на ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 12:59
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Международной ассоциации бокса (IBA) отметила выступление казахстанского боксера Санжара Ташкенбая на чемпионате мира-2023, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Внимания удостоился поединок Ташкенбая в четвертьфинале мирового первенства. Тогда казахстанец отправил в нокдаун японца Кадзуму Аратаке и одержал победу единогласным решением судей.

"Нокауты и нокдауны. В Ташкенте было несколько больших моментов. А у вас был любимый?", - гласит подпись к видео на странице IBA в Instagram.

Добавим, что Ташкенбай дошел до финала и завоевал золотую медаль ЧМ-2023 по боксу. Помимо него чемпионами мира в составе сборной Казахстана стали Махмуд Сабырхан (54), Асланбек Шымбергенов (71) и Нурбек Оралбай (80 кг).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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