IBA отметила нокаут в исполнении лидера сборной Казахстана на малом ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 00:00
©Olympic.kz

Международная боксерская ассоциация (IBA) представила видео нокаута в исполнении лидера сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева, выступающего в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кункабаев в поединке 1/8 финала "Кубка Странджа" в Софии (Болгария), который называют малым чемпионатом мира, нокаутировал Стэна Бертенса из Нидерландов. Это был единственный бой казахстанца на этом турнире. На следующий поединок против олимпийского чемпиона из Узбекистана Баходира Джалолова Кункабаев не вышел.

Казахстанца за это потроллили в Узбекистане.

"Подготовка к чемпионату мира по боксу IBA в Индии и Узбекистане идет полным ходом! Это была мощная разминка перед главными событиями, мы уже с нетерпением ждем, что же будет дальше", - пишет IBA на своей странице в Instagram.

Отметим, что Казахстан показал провальный результат на прошедшем "Кубке Странджа".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кункабаев Камшыбек Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:00
Любительский бокс
IBA отметила нокаут в исполнении лидера сборной Казахстана на малом ЧМ по боксу
Вчера , 21:28
Любительский бокс
Еще одна сборная объявила о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана
Вчера , 13:57
Любительский бокс
"Узбекистан сильнее, но…". Легендарный боксер раскритиковал сборную Казахстана
Вчера , 12:12
Любительский бокс
Золото без боя для Узбекистана. Джалолов отреагировал на победу на малом ЧМ после отказа Кункабаева
Вчера , 10:23
Любительский бокс
Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу
26 февраля, 23:33
Любительский бокс
Полное видео боя казахстанца в финале провального малого ЧМ по боксу
26 февраля, 22:55
Любительский бокс
Казахстан показал провальный результат на малом ЧМ по боксу
26 февраля, 22:22
Любительский бокс
Казахстан остался без золота на малом чемпионате мира по боксу
26 февраля, 21:29
Любительский бокс
В Узбекистане потроллили лидера сборной Казахстана по боксу
26 февраля, 18:29
Любительский бокс
Обидчик казахстанца из Узбекистана без боя выиграл золото малого ЧМ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»