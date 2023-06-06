IBA отказалась от спонсора ради восстановления в МОК. Подробности

Международная ассоциация бокса (IBA) заявила Международному олимпийскому комитету (МОК), что выполнила все критерии для восстановления членства в организации, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Reuters.

Отчет IBA был отправлен в МОК в преддверии заседания исполкома в конце июня. В нем говорится, что IBA решила все финансовые вопросы организации, в том числе не стала продлевать контракт с генеральным спонсором российской компанией "Газпром".

"IBA сделала все возможное, чтобы устранить озабоченность МОК по поводу различных направлений работы IBA и улучшить их. IBA не нашла в корреспонденции МОК от 6 апреля 2023 года никакой ссылки на конкретную норму права, которая была нарушена IBA, чтобы оказаться в ситуации потенциального отзыва признания МОК. Было лишь упоминание о предполагаемом нежелании сотрудничать. IBA считает, что она успешно выполнила критерии, упомянутые в дорожной карте. Необходимо напомнить, что Ву Чинг Куо (бывший президент IBA) в то время был членом МОК, и совершенно неправильно, что IBA несет полную ответственность за проступки члена МОК. Трудно поверить, что МОК не знал о проблемах в IBA, тем более, что большинство этих проблем были напрямую связаны с Олимпийскими играми и их отборочным турниром. Кроме того, ложным является заявление МОК о том, что IBA не предоставил никакой информации о диверсификации доходов", - говорится в заявлении.

Также IBA в очередной раз заявила о несостоятельности отстранения:

"С сожалением IBA признает, что 24 июня 2022 года МОК в одностороннем порядке решил провести соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже 2024 года без участия IBA, что само по себе создало проблемную ситуацию в боксе. IBA требует признания выдающейся работы, проделанной новым руководством, и просит о сотрудничестве для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне. Отзыв МОК полного признания IBA не будет оправданным, справедливым и юридически правильным решением, - говорится в докладе.

В 2019 году МОК приостановил членство IBA (тогда - AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх-2020 в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В августе 2021 года Кремлев заявил, что IBA погасила все долги благодаря спонсорам. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не был включен в предварительную программу Олимпиады-2028.