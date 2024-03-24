Громкой сенсацией обернулось возвращение Кункабаева в сборную Казахстана

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Сегодня 20:14
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Камшыбек Кункабаев, боксирующий в весе свыше 92 килограммов, вернулся в сборную Казахстана для участия на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Он начал свое выступление с четвертьфинального боя против россиянина Рамазана Карнукаева, которому, увы, неожиданно проиграл.

Напомним, Кункабаев имеет олимпийскую квоту в своем весе на Игры-2024 в Париже.

Камшыбек - бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио. Также является двукратным серебряным призером чемпионата мира (2017, 2019) и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

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