Громкое признание: скандальная чемпионка раскрыла детали подготовки к Олимпиаде

Победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже алжирская спортсменка Иман Хелиф сделала откровенное признание, заявив, что накануне Олимпиады проходила курс гормональной терапии, сообщают Vesti.kz.

"Я принимала женские гормоны. Люди не знают об этом, но я проходила гормональную терапию, чтобы снизить уровень тестостерона перед соревнованиями. Я окружена врачами, за мной следит профессор… Перед отборочным турниром к Играм в Париже, прошедшим в Дакаре, снизила свой уровень тестостерона до нуля. И выиграла золотую медаль", — приводит слова Хелиф издание L’Équipe.

Напомним, на Олимпийских играх-2024 в Париже Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг, уверенно пройдя турнир без серьёзных проблем со стороны соперниц.

При этом выступление алжирской боксёрши сопровождалось резонансом. Ряд оппоненток после боёв публично заявляли, что им якобы пришлось "драться с мужчиной". Ещё до старта Игр Хелиф оказывалась в центре споров: в прошлом году её дисквалифицировали из-за гендерного несоответствия и повышенного уровня тестостерона, а также лишили медали чемпионата мира. Несмотря на это, спортсменку в итоге допустили к участию в Олимпиаде, где она и стала чемпионкой.