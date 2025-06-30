Громкая сенсация на Кубке мира: найдено объяснение решению судей

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов неожиданно уступил в стартовом поединке на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 70 килограммов он встречался с Алмазом Орозбековым из Кыргызстана, который становился чемпионом Азии среди молодежи.

По итогам двух раундов Жусупов побеждал единогласным решением судей. Но, из-за рассечения, которое он получил во втором раунде, в заключительной трехминутке поединок был остановлен медиками. В результате этого, победа была присуждена кыргызстанцу.

Телеканал Qazsport так описал исход поединка: