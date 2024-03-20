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Головкина призвали разобраться с боксом в Казахстане после скандального заявления Лукас

Головкина призвали разобраться с боксом в Казахстане после скандального заявления Лукас
©НОК РК

Автор YouTube-канала neKARAte отреагировал на скандальное заявление казахстанской боксерши Ангелины Лукас, передают Vesti.kz.

Ранее она сообщила, что некоторые места в женской сборной Казахстана по боксу получены незаслуженно, подробности - тут.

"Казахстанская боксерша Ангелина Лукас утверждает, что часть мест в национальной сборной по боксу получены незаслуженно. Я поддерживаю Ангелину на 100%, во первых, это правда, во вторых, это смело высказаться вслух. Дело в том, что в Италии олимпийских лицензий женской сборной завоевано не было, и уровень не впечатляет. ПОЧЕМУ? Да все просто КУМОВСТВО и БЛАТ, везде тащат своих или за былые заслуги. Поддерживаю Ангелину в этом вопросе на все 100%, потому что результаты плачевны. Места в сборной только для сильнейших! Алга, КАЗАХСТАН!🥊🥊
P.S: впереди Олимпиада, надеемся Геннадий Геннадиевич с боксом разберется, и с женским тоже", - пишет он в своем телеграм-канале.

В сборной Казахстана уже прокомментировала слова Лукас, об этом читайте здесь.

В женской национальной команде олимпийскую квоту имеет только Карина Ибрагимова (до 57 килограммов).

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий женский бокс Лукас Ангелина Сборная Казахстана по боксу

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