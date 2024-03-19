Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Комментарии

В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас

В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас
©LHC

После неудачного выступления в квалификации на Олимпийские игры-2024 в Париже на женскую сборную Казахстана по боксу обрушились с критикой. Главный тренер команды Шамиль Сафиуллин ответил на обвинения в интервью Tengri Sport.

Ранее бывший член национальной команды Ангелина Лукас рассказала о том, что места в сборной Казахстана распределяются несправедливо, и обвинила главного тренера в предвзятости. Однако Сафиуллин считает, что спортивный принцип не нарушался.

"Лукас спрашивает, по какому принципу Шекербекова поехала на чемпионат мира или на Азиатские игры. В прошлом году у нас проводился отбор на республиканской Спартакиаде, где Жайна в 54 килограммах заняла первое место и выиграла право представлять страну на Азиатских играх. Ангелина принимала участие в этой весовой категории, но проиграла свой бой (Балаусе Муздиман - прим.). Поэтому она не могла рассматриваться на участие в Азиатских играх", - рассказал специалист в интервью Tengri Sport.

- С тех пор уже прошла неудачная квалификация на Олимпийские игры. Вы заявляли, что для второго квалификационного турнира отбор будет осуществлен заново. Возможно ли, что в нем примет участие Лукас и другие спортсменки, которые покинули сборную?

"Нет, мы их не можем пригласить. Почему? Потому что они не тренировались в нашей сборной, не проходили тренировочный сбор, не получали тех нагрузок, которые нужны для качественного выступления на больших стартах.

Они не участвовали в соревнованиях подготовительных. Каждый спортсмен до большого старта проводит ряд турниров, где он набирает соревновательную нагрузку.

Мы проведем спарринги в пяти весовых категориях (кроме 57 килограммов - там лицензия уже добыта - прим.) 21-22 апреля. Жайна Шекербекова будет проводить спарринг с финалисткой Спартакиады Анель Сакыш", - заявил Шамиль Сафиуллин.

- Во всех остальных весовых категориях тоже будут боксировать первый номер команды со вторым или конкуренция будет больше?

"В основном да, будут первые и вторые номера боксировать", - ответил специалист.

Напомним, что женская сборная Казахстана завоевала пока одну лицензию на Олимпиаду-2024 из шести возможных. С 25 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй, заключительный мировой квалификационный турнир.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная Казахстана по боксу Лукас Ангелина Бокс женский бокс

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 11:01
Любительский бокс
©LHC В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас
Сегодня , 09:32
Любительский бокс
©КФБ Кункабаева вернули в сборную Казахстана по боксу. Подробности
Вчера , 10:33
Любительский бокс
©instagram.com/nazym_kyzaibay09 Назым Кызайбай рассказала, как перестать жить в "грязи"
Вчера , 09:47
Любительский бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Ангелина Лукас разоблачила сборную Казахстана после фиаско в отборе на Олимпиаду
Вчера , 07:16
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казахстан с 8 медалями сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии
17 марта, 11:58
Любительский бокс
©instagram.com/tashkenbay_sanzhar Сколько казахстанцев дошли до финала турнира по боксу в Сербии
17 марта, 11:37
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казахстан произвел фурор на турнире по боксу в Сербии
15 марта, 19:48
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024
15 марта, 16:59
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Об "оголившихся" проблемах в боксе рассказали в Казахстане
15 марта, 15:30
Любительский бокс
©пресс-служба Дирекции развития спорта Призер ОИ дал свою оценку казахстанским боксерам в отборе в Париж-2024
15 марта, 09:36
Любительский бокс
©Кадр из видео Победой закончился бой призера чемпионата Азии из Казахстана
15 марта, 09:13
Любительский бокс
©Olympic.kz Казахстан понес еще одну потерю на турнире по боксу в Сербии
14 марта, 21:36
Любительский бокс
©ДРС Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех сборной в отборе на ОИ-2024
14 марта, 20:55
Любительский бокс
©ДРС Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду
14 марта, 20:17
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана сделали заявление о капитане и Казахском Ломаченко
14 марта, 20:00
Любительский бокс
©ДРС Айтжанов назвал причину неудачи казаха в отборе на ОИ-2024
14 марта, 18:56
Любительский бокс
©ДРС Азиатская конфедерация бокса восхитилась чемпионом из Казахстана
14 марта, 15:30
Любительский бокс
©IBA Разгромом обернулся бой казахского боксера против чемпиона мира
14 марта, 08:56
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Стала известна роль Головкина в успехе казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024
14 марта, 07:30
Любительский бокс
©IBA Казахстан без боев выиграл 4 медали на турнире по боксу в Сербии
13 марта, 18:47
Любительский бокс
©IBA Узбекистану еще до Олимпиады-2024 "отдали" медаль в боксе
13 марта, 17:42
Любительский бокс
©ДРС Как "работать с судьями" рассказали в сборной Казахстана по боксу
13 марта, 15:29
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казахстан заявился на новый турнир после отбора на Олимпиаду
13 марта, 13:10
Любительский бокс
©ДРС Сакен Бибосынов назвал самый сложный бой в отборе на ОИ-2024
13 марта, 12:02
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана по боксу высказались о судьях, составе и ошибках в отборе на Олимпиаду
13 марта, 08:28
Любительский бокс
©ДРС Казахстану вынесли вердикт в боксе после отбора на Олимпиаду
12 марта, 18:32
Любительский бокс
©ДРС Казахский Ломаченко встретился с Геннадием Головкиным
12 марта, 15:31
Любительский бокс
©IBA Участник двух ЧМ, или кто от Казахстана подерется за последнюю лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе
12 марта, 15:15
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана нашелся лучший боксер мира
12 марта, 11:30
Любительский бокс
©instagram.com/boxing_federation_of_ukraine Украина потерпела фиаско в отборе на Олимпиаду с участием Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus