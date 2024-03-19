В Грузии назвали сильные стороны Казахстана перед матчем с Грецией

Экс-главный тренер "Кайрата", "Ордабасы" и "Каспия" грузинский специалист Кахабер Цхададзе в интервью belive.ge высказался о сборной Казахстана в преддверии плей-офф Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

"Греция - страна-чемпион Европы. Команда, имеющая свой стиль игры и философию, которая никогда не предаст. Мощная, напряженная игра. Это очень похоже на старый британский футбол. Однако у них всегда были выдающиеся индивидуалисты.

Что касается сборной Казахстана, я считаю, что они достаточно сильно развились. По стилю игры они очень похожи на Грецию. Они проигрывали сборной Дании и сумели победить. Все это показывает, что Казахстан - боевая команда, а выход Греции в финал не гарантирован.

Надеюсь, что сборную Грузии ждут два очень успешных матча и верю, что скоро мы впервые в истории вместе отпразднуем чемпионат Европы", - заявил Цхахдадзе.