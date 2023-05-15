Головкин отреагировал на повторение исторического успеха Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 07:59
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил национальную команду с успехом на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

"Поздравляю сборную Казахстана с отличным результатом на чемпионате мира по боксу в Ташкенте!", - написал Головкин на своей странице в Instagram.

Отметим, что Казахстан повторил исторический успех. Из пяти финалов были выиграны четыре на ЧМ-2023. Столько же чемпионов у сборной Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

Чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (до 67).

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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