Головкин назвал залог успеха сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал очередной пост относительно успешного выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

Залогом успеха он считает хорошую работу тренеров.

"Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб. Отличная работа. Удачи в подготовке к Олимпийским играм", - написал он в Twitter.

Отметим, что Казахстан из пяти финалов выиграл четыре на ЧМ-2023, повторив этим самым исторический успех.

Чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (до 67).

Головкин отреагировал на повторение исторического успеха Казахстана на ЧМ-2023 по боксу