Главный тренер сборной Казахстана высказался об отборе боксеров на Олимпиаду-2024

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в эфире телеканал Qazaqstan рассказал о том, кто из боксеров национальной команды выступит на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

- Зрители спрашивают о Санжаре Ташкенбае, Сакене Бибосынове и Махмуде Сабырхане. Поменяют ли они вес, кто поедет? Как это будет решаться?

- Пока не стоит спешить. На все это еще есть время. Правильное решение будет принято. В первую очередь, не так просто согнать вес, нелегко перейти в другой вес и там начать успешно выступать. Поэтому время и ринг все покажут.

Казахский Ломаченко покорил ЧМ в Ташкенте: уничтожил всех и взял золото. Откуда взялось это прозвище?

Ташкенбай и Сабырхан выступают в весах до 48 и 54 килограммов соответственно, которых нет в программе Олимпийских игр, а категория до 51 килограмма представлена и в ней первым номером является Бибосынов.

Добавим, что на прошедшем в Ташкенте чемпионате мира-2023 по боксу Ташкенбай и Сабырхан завоевали по золоту, тогда как Бибосынов остался без медали.