Главный тренер сборной Казахстана высказался об отборе боксеров на Олимпиаду-2024

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Сегодня 11:32
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Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в эфире телеканал Qazaqstan рассказал о том, кто из боксеров национальной команды выступит на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

- Зрители спрашивают о Санжаре Ташкенбае, Сакене Бибосынове и Махмуде Сабырхане. Поменяют ли они вес, кто поедет? Как это будет решаться?

- Пока не стоит спешить. На все это еще есть время. Правильное решение будет принято. В первую очередь, не так просто согнать вес, нелегко перейти в другой вес и там начать успешно выступать. Поэтому время и ринг все покажут.

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Ташкенбай и Сабырхан выступают в весах до 48 и 54 килограммов соответственно, которых нет в программе Олимпийских игр, а категория до 51 килограмма представлена и в ней первым номером является Бибосынов.

Добавим, что на прошедшем в Ташкенте чемпионате мира-2023 по боксу Ташкенбай и Сабырхан завоевали по золоту, тогда как Бибосынов остался без медали.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада Айтжанов Мырзагали

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