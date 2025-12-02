Глава IBA сделал заявление по скандалу на ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обратился к правительствам ОАЭ и Кыргызстана с просьбой оказать всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с участием команды в чемпионате мира в Дубае, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 10 членов сборной Кыргызстана по боксу не смогли получить визу в ОАЭ для участия в ЧМ.

"Мы с большим нетерпением ждем сборную Кыргызстана на чемпионате мира по боксу среди мужчин. Сейчас мы совместно с правительством ОАЭ активно решаем вопрос визовой поддержки для киргизских спортсменов, чтобы обеспечить их своевременное прибытие и участие в турнире. Мы также очень рассчитываем на содействие и поддержку со стороны правительства Кыргызстана, чтобы боксеры смогли приехать и представить свою страну в ринге. Чемпионат мира — это наш общий праздник бокса, и для нас важно, чтобы каждый боксер, каждая национальная сборная имела возможность проявить себя на мировой арене", — сказал Кремлев "Матч ТВ".

Глава IBA подчеркнул, что организация стремится обеспечить равные возможности для всех команд и сделать турнир максимально доступным для спортсменов со всего мира.

Чемпионат мира пройдет в Дубае с 3 по 13 декабря. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Сборная Казахстана уже прибыла на ЧМ-2025 по боксу.

Призовой фонд турнира составит 8,32 миллиона долларов. За победу боксер получит 300 тысяч долларов, за второе место — 150 тысяч долларов, за третье место — 75 тысяч долларов, за пятое — 10 тысяч долларов. Распределение этого гонорара будет проходить в соотношении — 50% боксеру, 25% — тренеру, 25% — федерации.