Геннадий Головкин поддержал казахстанских боксеров на историческом ЧМ

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана и экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин встретился в Ливерпуле (Англия) с боксерами сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Видео встречи с боксерами на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing опубликовала пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Головкин с напутствиями выступил перед командой.

Отметим, что Головкин также занимает пост председателя олимпийской комиссии World Boxing, которой поручено проведение боксёрского турнира на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, чемпионат мира стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа. В нём принимают участие спортсмены более чем из 60 стран.