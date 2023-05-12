Финалист ЧМ-2023 по боксу из Казахстана сделал заявление о бое за золото

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай прокомментировал выход в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В 1/2 финала весовой категории до 48 килограммов он провел бой с россиянином Эдмондом Худояном и одержал победу единогласным решением судей.

"Ассаламуалейкум. Слава богу, сегодня одержал победу. Теперь остался последний бой. Постараюсь привезти домой золото!", - сказал Ташкенбай.

В финале Ташкенбай встретится с представителем Грузии Сахилом Алахвердови, который квалифицировался в решающий бой после отказа от поединка кубинца Алехандро Кларо. Финал в этом весе, пройдет в воскресенье 14 мая.