Финал в первом бою! Лучший казахстанец на ОИ-2020 попал на олимпийского чемпиона из Узбекистана

©Reuters
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Вчера 22:24

В сербском Белграде проходит жеребьевка чемпионата мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

И по ее итогам казахстанец Сакен Бибосынов в первом же бою встретится с Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана. Их поединок в весе до 51 килограмма состоится в 1/16 финала.

24-летний Бибосынов - бронзовый призер Олимпиады-2020, а 28-летний Дусматов - олимпийский чемпион Рио-2016. На данный момент он провел три боя в профи, которые выиграл досрочно.

Полная жеребьевка будет опубликована в ближайшее время.

 

 

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Метки:
ЧМ по боксу Сербия Бибосынов Сакен Узбекистан


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Вчера 22:24
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