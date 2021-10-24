Финал в первом бою! Лучший казахстанец на ОИ-2020 попал на олимпийского чемпиона из Узбекистана

В сербском Белграде проходит жеребьевка чемпионата мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

И по ее итогам казахстанец Сакен Бибосынов в первом же бою встретится с Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана. Их поединок в весе до 51 килограмма состоится в 1/16 финала.

24-летний Бибосынов - бронзовый призер Олимпиады-2020, а 28-летний Дусматов - олимпийский чемпион Рио-2016. На данный момент он провел три боя в профи, которые выиграл досрочно.

Полная жеребьевка будет опубликована в ближайшее время.

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