Финал Казахстан - Узбекистан состоится на чемпионате мира-2023 по боксу

На проходящем в Ташкенте чемпионате мира-2023 по боксу состоится финал Узбекистан - Казахстан, сообщают Vesti.kz. Золото разыграют в весовой категории до 54 килограммов.

Финалистом от Казахстана стал Махмуд Сабырхан, который в полуфинале победил кубинца Йосвани Вейтиа.

Узбекистан же представит Ойбек Джураев, который прошел Дмитрия Двали из России.

Финальные поединки пройдут 13 и 14 мая.

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Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.