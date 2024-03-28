Фиаско Кункабаева и чемпиона мира. Сколько медалей выиграл Казахстан на турнире по боксу в Баку

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Сегодня 19:00
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Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Здесь Казахстан был представлен в 11 весовых категориях. По итогам соревнований в копилке сборной три золотые медали. Чемпионами стали Талгат Сырымбетов (60 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг) и Сагындык Тогамбай (92 кг).

Серебряные медали выиграли Темиртас Жусупов (48 кг) и Тимур Кабдешов (54 кг), а бронза у Бахтияра Смагулова (67 кг) и Бекзата Танатара (86 кг).

Без медалей остались Дамир Абдикадыр (51 кг), Серик Темиржанов (63,5 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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Жусупов - один из самых титулованных боксеров Казахстана: чемпион мира (2021), двукратный чемпион Азии (2013, 2019), чемпион Всемирных военных игр (2019), чемпион мира среди военнослужащих (2021), шестикратный чемпион Казахстана (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018).

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

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