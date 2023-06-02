Еще одна федерация бокса вышла из состава IBA

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Сегодня 08:54
©instagram.com/aiba_official

Федерация бокса Швейцарии решила выйти из состава Международной ассоциации бокса (IBA) и присоединиться к новой организации под названием World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Ранее состав IBA покинула американская федерация бокса.

"Мы приняли решение о немедленном выходе из IBA и вступлении в новую ассоциацию World Boxing. Это решение вступает в силу немедленно, но подлежит последующему утверждению Ассамблеей делегатов. Причиной этому послужило заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии с IBA - бывшей AIBA - ответственности за организацию соревнований по боксу к Олимпийским играм 2024 года в Париже, включая квалификационные соревнования. Причина - многочисленные обвинения в коррупции и нарушении этических норм", - говорится в заявлении федерации.

Напомним, что в октябре прошлого года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, которым было разрешено выступать на международной арене под своим флагом. В связи с этим от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказались сборные Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

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Метки:
Швейцария
Новости
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