Эксперт объяснил поражение Торехана Сабырхана в финале ЧА-2026 по боксу

Известный британский аналитик и эксперт бокса Мэтт Робинсон прокомментировал поражение казахстанца Торехана Сабырхана в финале чемпионата Азии-2026, прошедшего в Улан-Баторе (Монголия) под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 70 килограммов Сабырхан уступил иорданцу Зейяду Ишашу единогласным решением судей. Для Сабырхана это поражение стало первым во взрослой категории. В 2025 году он выиграл чемпионат мира от World Boxing.

По мнению эксперта, исход поединка не стал дня него сюрпризом, а скорее ожидаемым.

"Недавнее поражение Торехана Сабырхана от Зейяда Ишаша на чемпионате Азии среди элиты ощущается не как сенсация, а скорее как подтверждение того, что было очевидно уже давно. Весь последний год я говорил, что хочу увидеть его в бою с тремя соперниками: Жусуповым, Колденковым и Ишашем. Не ради хайпа, а потому что именно такие бои — это лакмусовая бумажка, показывающая истинный уровень боксера. Этот поединок стал именно таким тестом, и он наглядно всё объяснил", - пояснил Робинсон.

При этом эксперт признает талант казахстанского боксёра, но указал и на его слабые стороны.

"Талант Торехана очевиден, и это никуда не делось, но старые проблемы всё еще дают о себе знать. Слишком часто моменты, когда он полностью контролирует ход боя, превращаются в ненужные авантюры: то он отдает позицию, то ввязывается в размен, когда этого не требуется, то начинает играть на публику, вместо того чтобы методично развивать своё преимущество. Против такого соперника, как Ишаш — неудобного, напористого и абсолютно невозмутимого — подобные ошибки дорого обходятся. Он заставляет тебя сохранять дисциплину, и если ты её теряешь, он просто забирает бой себе. Торехан — всё еще великолепный боксер, который, несомненно, продолжит свой путь к элите мирового бокса, и всё это — часть процесса перехода на взрослый уровень и естественного взросления. Но именно такие бои показывают, где именно нужны коррективы", - резюмировал Робинсон.

Добавим, что сборная Казахстана выиграла медальный зачёт ЧА-2026 по боксу - в ее активе 13 медалей, завоеванные в мужской и женской сетке. В том числе - шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых.

Второй стала Индия, завоевавшая 16 наград - пять золотых, три серебряные и восемь бронзовых. Топ-3 замкнул Узбекистан (3-4-4).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!