Единогласным решением судей обернулся бой чемпионки мира из Казахстана

Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе до 51 килограмма она встречалась с Каролин Барбозой де Алмейдой из Бразилии.

Балкибекова победила единогласным решением судей - 5:0.

При этом, в каждом из раундов судейские записки складывались в пользу Алуа - 4:1. 3:2, 4:1.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.