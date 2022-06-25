Двукратная чемпионка мира из Казахстана заговорила о переходе в ММА

©instagram.com/nazym_kyzaibay09/
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Сегодня 17:30

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из них спросил о переходе в смешанные единоборства (ММА), на что она ответила так: "Всегда хотела попробовать, но посмотрим, время покажет".

Отметим, 28-летняя Кызайбай является двукратной чемпионкой мира по боксу (2014, 2016), также она выигрывала золото чемпионата Азии (2021).

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Метки:
Кызайбай Назым MMA

Бокс Любительский бокс
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Сегодня 17:30
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