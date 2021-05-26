Двукратная чемпионка мира из Казахстана победила узбечку и гарантировала себе медаль ЧА

Она выиграла раздельным решением судей.

Назым Кызайбай. Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
0
Сегодня 00:45

Казахстанка Назым Кызайбай одержала победу в первом бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В категории до 51-го килограмма она стартовала со стадии 1/4-й и вышла на ринг против боксерши из Узбекистана Турсуной Рахимовой. По итогам трех раундов представительница Казахстана была признана лучшей раздельным решением судей со счетом 3:2.

Выход в полуфинал гарантировал Кызайбай медаль чемпионата Азии, которая станет для нее первой. В случае победы в следующей стадии она будет биться за "золото", а в случае поражения станет обладательницей "бронзы".

Напомним, 27-летняя Кызайбай становилась чемпионкой мира в 2014 и 2016 годах. Обе золотые медали она выигрывала в весе до 48 килограммов. 

ВСЕ НОВОСТИ ЧЕМПИОНАТА АЗИИ ПО БОКСУ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Кызайбай Назым


Бокс Любительский бокс
0
Сегодня 00:45
© 2008 - 2021 ТОО «EML»