Двукратная чемпионка мира из Казахстана победила узбечку и гарантировала себе медаль ЧА

Казахстанка Назым Кызайбай одержала победу в первом бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В категории до 51-го килограмма она стартовала со стадии 1/4-й и вышла на ринг против боксерши из Узбекистана Турсуной Рахимовой. По итогам трех раундов представительница Казахстана была признана лучшей раздельным решением судей со счетом 3:2.

Выход в полуфинал гарантировал Кызайбай медаль чемпионата Азии, которая станет для нее первой. В случае победы в следующей стадии она будет биться за "золото", а в случае поражения станет обладательницей "бронзы".

Напомним, 27-летняя Кызайбай становилась чемпионкой мира в 2014 и 2016 годах. Обе золотые медали она выигрывала в весе до 48 килограммов.

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