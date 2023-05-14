Две битвы с узбекистанцами и казахское дерби. Прямая трансляция финалов ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 10:24
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Сегодня, 14 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) стартует второй день финальных поединков, передает Vesti.kz.

На этот раз Казахстан будет представлен в трех ключевых противостояниях. Первым на ринг выйдет Махмуд Сабырхан, который в весе до 54 килограмм сразится с узбекистанцем Ойбеком Джураевым. В четвертом по счету поединке Асланбек Шымбергенов в категории до 71 килограмма померится силами с с еще одним представителем страны хозяйки турнира - Саиджамшидом Джафаровым. В пятой паре в весе до 80 килограмм состоится национальное дерби: Нурбек Оралбай выявит сильнейшего в противостоянии с выступающим за сборную Китая этническим казахом Тохтарбеком Танатханом.

Прямая трансляция боев начнется в 18:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу

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