Дуэли с Узбекистаном. Известны первые соперники казахстанцев на турнире по боксу в Баку

Сегодня, 24 марта, в Баку (Азербайджан) стартует международный турнир "Великий шелковый путь", в котором примут участие боксеры из 11 стран мира, в том числе сборная Казахстана, передают Vesti.kz.

По итогам жеребьевки определились первые соперники наших боксеров:

48 кг. Темиртас Жусупов - Турал Сариев (Азербайджан);

51 кг. Дамир Абдикадыр - Мэхди Хорошахи Парвизи (Иран);

54 кг. Тимур Кабдешов - Максим Кузнецов (Россия);

60 кг. Талгат Сырымбетов - Марк Адольф Балох (Венгрия);

63,5 кг. Серик Темиржанов - Руслан Рустамов (Азербайджан);

67 кг. Бахтияр Смагулов - Жакшылык Талабеков (Кыргызстан)/Шавкатжон Болтаев (Узбекистан);

71 кг. Дархан Дуйсебай - Наби Исгандаров (Азербайджан);

75 кг. Тимур Нурсеитов - Алишер Аюбов (Узбекистан);

86 кг. Бекзат Танатар - Самандар Джалолов (Узбекистан);

92 кг. Сагындык Тогамбай - Фуад Джафаров (Азербайджан);

+92 кг. Камшыбек Кункабаев - Рамазан Карнукаев (Россия).

Турнир завершится 28 марта.