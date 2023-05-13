Дуэль с Узбекистаном. Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за золото ЧМ-2023

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Сегодня 07:40
©Дирекция развития спорта

Сегодня, 13 мая, состоится первый день финалов на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). От сборной Казахстана выступят два человека, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай встретится с грузином Сахилом Алахвердови. Этот бой пройдет первым в финальной сессии, которая начнется в 18:00 по времени Астаны.

Во второй паре весовой категории до 67 килограммов Дулату Бекбауову будет противостоять хозяин ринга Асадхужа Муйдинхужаев.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, 14 мая, еще три казахстанских боксера поспорят за золото чемпионата мира. Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) выступит против Ойбека Джураева из Узбекистана. Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) будет боксировать против другого узбекистанца Саиджамшида Джафарова, а Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) сразится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

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