Дуэль Казахстан - Узбекистан может пройти за медаль ЧМ-2025 по боксу

Боксерша из Узбекистана Ситора Турдибекова вышла в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 60 килограммов она единогласным решением судей одолела итальянку Ребекку Николи (4:1, 4:1, 5:0 в трех раундах).

Таким образом, в поединке 1/4 финала Турдибекова может сойтись с казахстанкой Викторией Графеевой, которая в 1/8 финала встречается с англичанкой Люси Кингс-Уитли.

Выход в полуфинал гарантирует спортсмену как минимум бронзовую медаль соревнований.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.