Джалолов после победы над Кункабаевым досрочно вышел в финал ЧМ-2023 по боксу

Лидер сборной Узбекистана Баходир Джалолов досрочно вышел в финал домашнего чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 92 килограмма Джалолов должен был подраться с испанцем Айюбом Эль-Ассауи, однако тот отказался выходить на ринг.

Таким образом, Джалолов без боя вышел в финал. Его соперник определится в паре Алехандро Лопес (Куба) - Махаммад Абдуллаев (Азербайджан).

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2023 Джалолов победил своего принципиального соперника из Казахстана Камшыбека Кункабаева.