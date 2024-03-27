Представитель Узбекистана Баходир Джалолов вышел в финал международного турнира по боксу "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории свыше 92 килограммов Джалолов встречался с российским супертяжем Рамазаном Карнукаевым и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Джалолов вышел в финал турнира и поборется за золото.

Карнукаев же завершил соревнования с бронзой. Напомним, в четвертьфинале россиянин сенсационно победил казахстанца Камшыбека Кункабаева.

Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу