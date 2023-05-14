Джалолов обратился к казахстанским победителям ЧМ-2023 по боксу

Олимпийский чемпион и новоявленный чемпион мира по боксу из Узбекистана Баходир Джалолов обратился к призерам ЧМ-2023, среди которых и пятеро представителей сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Он поздравил спортсменов, которые на турнире в Ташкенте (Узбекистан) поднялись на пьедестал почета.

Напомним, Казахстан на ЧМ-2023 завоевал четыре золотые медали и одну серебряную. Джалолов оставил без медали Камшыбека Кункабаева.

"После успешного завершения финальных боев спортивная форма сменилась на классическую. Последний день чемпионата я посетил уже как зритель. Искренне поздравляю всех победителей и призеров этого чемпионата!" - написал Джалолов в Instagram.