Джалолов обратился к казахстанским победителям ЧМ-2023 по боксу

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Вчера 23:46
©IBA

Олимпийский чемпион и новоявленный чемпион мира по боксу из Узбекистана Баходир Джалолов обратился к призерам ЧМ-2023, среди которых и пятеро представителей сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz

Он поздравил спортсменов, которые на турнире в Ташкенте (Узбекистан) поднялись на пьедестал почета.

Напомним, Казахстан на ЧМ-2023 завоевал четыре золотые медали и одну серебряную. Джалолов оставил без медали Камшыбека Кункабаева. 

"После успешного завершения финальных боев спортивная форма сменилась на классическую. Последний день чемпионата я посетил уже как зритель. Искренне поздравляю всех победителей и призеров этого чемпионата!" - написал Джалолов в Instagram. 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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