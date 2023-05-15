Димаш Кудайберген высказался об успехе Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 09:56
©instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахский певец, композитор и мультиинструменталист Димаш Кудайберген поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

"Хотел бы поздравить наших спортсменов с 4 золотыми медалями и 1 серебряной", - подписал фото боксеров Кудайберген.

Ранее казахстанские боксеры получили поздравления от Касым-Жомарта Токаева, Геннадия Головкина и Казахстанской федерации футбола.

Отметим, что в столице Узбекистана Казахстан повторил исторический успех 2013 года.

Чемпионами мира 2023 года стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (до 67).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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